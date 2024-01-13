Тренер «Партизана» Обрадович – о камбэке в игре с «Маккаби»: это уникальный опыт

Главный тренер белградского «Партизана» Желько Обрадович прокомментировал камбэк своей команды в матче с «Маккаби» из Тель-Авива в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

«Эта игра – уникальный опыт, и он запомнится мне. По крайней мере, я буду помнить его, пока способен это запоминать. Фанаты были прекрасны, они гнали нас вперёд. Когда ты тренер «Партизана», легко говорить, что твои болельщики лучшие. Но они действительно самые лучшие. Они для меня лучшие и всегда будут таковыми

Я говорил игрокам, что в этом матче есть возможность прогрессировать. Я не тот, кто думает, что знает всё. Я всё ещё учусь по сей день», – приводит слова Обрадовича Eurohoops.

Напомним, 12 января в рамках 21-го раунда Евролиги «Партизан» Желько Обрадовича дома победил «Маккаби» со счётом 88:79. При этом по ходу игры сербы уступали с разницей в 24 очка (13:37).

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