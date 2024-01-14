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Леброн Джеймс имеет самый низкий показатель в карьере в одном из аспектов игры

Леброн Джеймс имеет самый низкий показатель в карьере в одном из аспектов игры
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в сезоне-2023/2024 показывает самый низкий показатель по одному из статистических параметров.

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НБА. Турнирная таблица

В нынешнем регулярном чемпионате 39-летний Джеймс выполняет 5,65 штрафного броска в среднем за встречу. Этот результат является самым низким за всю карьеру баскетболиста в Национальной баскетбольной ассоциации.

При этом Джеймс занимает четвёртое место в истории лиги по количеству бросков с линии штрафных.

На данный момент «Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, не попадая в зону плей-офф и плей-ин.

После 40 матчей сезона-2023/2024 «Лейкерс» идут с показателем в 19 побед при 21 поражении. При этом клуб из Лос-Анджелеса проиграл в 11 из последних 15 матчей регулярного чемпионата НБА.

Статистический факт:
«Лейкерс» повторили прошлогодний показатель по победам и поражениям после 40 матчей
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