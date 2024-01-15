Источник: 38-летний чемпион Евролиги Виталий Фридзон подпишет контракт с клубом ЕЛ ВТБ

Чемпион Евролиги в составе ЦСКА и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне Виталий Фридзон в скором времени может подписать контракт с командой из Единой лиги ВТБ. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

По сведениям источника, Виталию поступило два предложения – оба от клубов из ЕЛ ВТБ. Сообщается, что соглашение он подпишет в ближайшие дни. Кроме того, утверждается, что оно будет действовать до конца нынешнего сезона.

В настоящий момент Фридзону 38 лет. Минувший сезон Виталий провёл в петербуржском «Зените», где в среднем за матч набирал 3,1 очка и совершал 1,4 подбора. Кроме того, за время карьеры он выступал за такие клубы, как «Стандарт» (Тольятти), «Химки», московский ЦСКА и «Локомотив-Кубань».