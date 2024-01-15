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«Панатинаикос» лишился центрового в преддверии важных матчей из-за операции

«Панатинаикос» лишился центрового в преддверии важных матчей из-за операции
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Польский центровой «Панатинаикоса» Александр Бальцеровски перенёс операцию и выбыл из строя на некоторое время. Об этом информирует пресс-служба команды. У игрока был диагностирован аппендицит.

О сроках восстановления Бальцеровского пока ничего не сообщается. Ожидается, что он не поможет команде в ближайших матчах регулярного чемпионата Евролиги с «Партизаном» (19 января) и чемпионата Греции с «Олимпиакосом» (22 января).

Польский центровой присоединился к «Панатинаикосу» прошлым летом и на данный момент набирает в среднем 3,7 очка и делает 1,6 подбора в 17 матчах Евролиги. В настоящий момент греческий клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 13 побед при восьми поражениях.

Евролига. Панатинаикос — Монако:

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