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Мессина высказался о травмированных игроках «Милана» перед матчем с «Валенсией» в Евролиге

Мессина высказался о травмированных игроках «Милана» перед матчем с «Валенсией» в Евролиге
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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина дал комментарий по поводу травмированных игроков команды. По словам Мессины, к возвращению в строй близок только лёгкий форвард Шейвон Шилдс.

«Из средств массовой информации я узнал, что Маодо Ло и Билли Бэрон близки к возвращению. Нет, это не так. Единственный, кто близок к тому, чтобы вновь оказаться на паркете, так это Шейвон Шилдс. Он уже провёл несколько обнадёживающих индивидуальных тренировок. Если он продолжит в том же духе и с ним не случится никаких неприятностей, то сможет выйти минут на десять в пятничной игре. Что касается возвращения в строй Барона, Ло и Миротича, то это будет решаться позже», — приводит слова Мессины Basket News.

19 января «Милан» на выезде сыграет с «Валенсией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

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