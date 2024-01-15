Брэдли Бил выразил недовольство игрой «Финикса», несмотря на победу над «Портлендом»

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Брэдли Бил остался недоволен игрой своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс». При этом «Финикс» одержал победу со счётом 127:116.

«Думаю, мы сделали шаг назад. Мне кажется, мы все это знаем. Мы не были сосредоточены, не выполняли никаких оборонительных задач сразу после выхода из атаки. Приятно одержать победу, но мы выиграли не так, как должен побеждать «Финикс Санз», — приводит слова Била ClutchPoints в социальной сети Х (бывший Twitter).

В данный момент «Финикс Санз» находится на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА. Команда одержала 21 победу и потерпела 18 поражений.