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Евролига представила рейтинг лучших игроков по системе «плюс-минус»

Евролига представила рейтинг лучших игроков по системе «плюс-минус»
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Пресс-служба баскетбольной Евролиги опубликовала список лучших игроков нынешнего сезона по системе «плюс-минус». Этот рейтинг возглавил центровой греческого «Панатинаикоса» Матиас Лессор. Вторую и третью позиции разделили защитник испанской «Барселоны» Дарио Брисуэла и ещё один защитник Огнен Ярамаз из сербского «Партизана».

Лучшие игроки нынешнего сезона Евролиги по системе «плюс-минус»:

1. Матиас Лессор (+33, «Панатинаикос»).

2-3. Дарио Брисуэла (+30, «Барселона»).

2-3. Огнен Ярамаз (+30, «Партизан»).

4. Марюс Григонис (+29, «Панатинаикос»).

5-6. Джабари Паркер (+28, «Барселона»).

5-6. Шейн Ларкин (+28, «Анадолу Эфес»).

Напомним, система «плюс-минус» показывает, насколько больше очков набирала (или пропускала) команда игрока в те моменты, когда он находился на площадке.

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Турнирная таблица Евролиги
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