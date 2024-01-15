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«Они всегда играют жёстко». Американский центровой «Зенита» — об «Автодоре»

«Они всегда играют жёстко». Американский центровой «Зенита» — об «Автодоре»
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Американский центровой санкт-петербургского «Зенита» Винс Хантер поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который прошёл вчера, 14 января. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 86:85.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 января 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 85
Автодор
Саратов
Зенит: Хантер - 25, Фрейзер - 24, Карасёв - 14, Эртель - 10, Морман - 5, Курич - 5, Клименко - 3, Герасимов, Вольхин, Жбанов, Дублевич, Зубков
Автодор: Торнвелл - 19, Хэммондс - 19, Мавра - 11, Петенев - 10, Беслач - 8, Халдеев - 7, Ньюмэн - 4, Гаррет - 4, Пранаускис - 3, Наумов, Фёдоров, Печенджиян

«Это была тяжёлая игра, как и всегда против «Автодора», в котором есть пара талантливых новичков. Они всегда играют жёстко, провели несколько хороших последних матчей, поэтому мы знали, что будет тяжело», — приводит слова Хантера официальный сайт «Зенита».

Напомним, благодаря этой победе «Зенит» сумел догнать казанский УНИКС и краснодарскую команду «Локомотив-Кубань». У всех трёх по 16 побед при шести поражениях. Клубы делят со второго по четвёртое места.

Турнирная таблица Единой лиги
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