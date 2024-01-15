«Они всегда играют жёстко». Американский центровой «Зенита» — об «Автодоре»

Американский центровой санкт-петербургского «Зенита» Винс Хантер поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который прошёл вчера, 14 января. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 86:85.

«Это была тяжёлая игра, как и всегда против «Автодора», в котором есть пара талантливых новичков. Они всегда играют жёстко, провели несколько хороших последних матчей, поэтому мы знали, что будет тяжело», — приводит слова Хантера официальный сайт «Зенита».

Напомним, благодаря этой победе «Зенит» сумел догнать казанский УНИКС и краснодарскую команду «Локомотив-Кубань». У всех трёх по 16 побед при шести поражениях. Клубы делят со второго по четвёртое места.