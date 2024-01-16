26 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» избежать поражения в матче с «Мемфисом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась на площадке арены «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США) и закончилась победой хозяев со счётом 116:107.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. Игрок, набрав 26 очков, сделал четыре подбора и записал на свой счёт восемь результативных передач. Также в составе гостей стоит выделить игру лёгкого форварда Жонатана Куминги. В его активе дабл-дабл: 20 очков и 11 подборов

Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал лёгкий форвард Винс Уильямс-младший. Он набрал 24 очка, сделал семь подборов и отдал четыре передачи.