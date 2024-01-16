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26 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» избежать поражения в матче с «Мемфисом»

26 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» избежать поражения в матче с «Мемфисом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась на площадке арены «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США) и закончилась победой хозяев со счётом 116:107.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. Игрок, набрав 26 очков, сделал четыре подбора и записал на свой счёт восемь результативных передач. Также в составе гостей стоит выделить игру лёгкого форварда Жонатана Куминги. В его активе дабл-дабл: 20 очков и 11 подборов

Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал лёгкий форвард Винс Уильямс-младший. Он набрал 24 очка, сделал семь подборов и отдал четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2024, вторник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
116 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Уильямс Мл. - 24, Джексон - 23, Джексон - 18, Родди - 12, Гильярд - 11, Альдама - 11, Кеннард - 11, Уильямс - 4, Тиллман - 2, Кончар
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Куминга - 20, Уиггинс - 16, Шарич - 13, Томпсон - 9, Подзиемски - 8, Луни - 8, Грин - 7, Джозеф, Робинсон, Киньонес, Джексон-Дэвис
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