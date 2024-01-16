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Лидер «Виртуса» Торнике Шенгелия выбыл из строя из-за проблем со здоровьем

Лидер «Виртуса» Торнике Шенгелия выбыл из строя из-за проблем со здоровьем
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32-летний грузинский форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия пропустит как минимум ближайшие 10 дней из-за болей в спине. Об этом информирует Eurohoops.

Шенгелия точно пропустит предстоящий матч Евролиги с АСВЕЛом (19.01), а также выездную встречу своей команды в чемпионате страны (21.01).

В нынешнем сезоне Евролиги Торнике на данный момент принял участие в 21 матче, в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 5,7 подбора и отдавал 3,7 передачи. «Виртус» сейчас занимает третье место в турнирной таблице с результатом 14 побед – семь поражений. Лидером является мадридский «Реал», в активе которого 19 побед при двух поражениях.

Евролига. «Анадолу Эфес» — «Виртус Болонья»:

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