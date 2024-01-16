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Защитник «Реала» Егор Дёмин побил личный рекорд по числу реализованных трёхочковых за матч

Российский защитник «Реала» Егор Дёмин установил новый личный рекорд в победном матче молодёжного чемпионата Испании с командой «Кинтанар» (74:60).

17-летний баскетболист набрал 29 очков и попутно побил личный рекорд по количеству реализованных трёхочковых бросков. Егор совершил восемь дальних попаданий. Отдельно стоит отметить процент реализации бросков из-за дуги в исполнении россиянина — 80. Лишь две попытки Дёмина оказались неудачными.

В минувшем сезоне молодёжного чемпионата Испании Дёмин набирал в среднем 14,1 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 3,6 результативной передачи за игру.

Осенью 2023 года портал nbadraftroom опубликовал свой прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Егор Дёмин расположился на 38-й строчке в списке.