Матч звёзд АСБ — 2024 пройдёт 23 января в Красноярске

Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола пройдёт в Красноярске на «Арене.Север» второй год подряд. В программе – две шоу-игры, баскетбольные конкурсы, данк-контекст, выступление хедлайнера и активности для зрителей. Матч женских команд начнётся в 12:00, мужских – в 15:45 (по московскому времени).

Участниками Матча звёзд в составе команд Востока и Запада ежегодно становятся сильнейшие представители чемпионата из России и Беларуси. Среди тех, кто приедет в Красноярск – один из самых ярких баскетболистов «3x3» Никита Падун, игрок Единой лиги ВТБ Роман Щербаков, а также обладатель большинства индивидуальных наград АСБ Елена Баженова. Игроки отбираются экспертами Ассоциации, а также голосованием участников чемпионата. Второй год команды формируются капитанами на церемонии драфта.

Напомним, на Матче звёзд — 2023 победу в женской игре одержали представительницы Востока, а в мужском противостоянии сильнее оказался Запад.

Вы можете приобрести билеты на Матч звёзд АСБ на «Чемпионате».