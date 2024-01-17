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«Олимпиакос» лишился центрового перед дерби с «Панатинаикосом»

«Олимпиакос» лишился центрового перед дерби с «Панатинаикосом»
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«Олимпиакос» менее чем за неделю до дерби с «Панатинаикосом» не сможет рассчитывать на центрового Мустафу Фалля. Игрок получил травму колена и будет вынужден пропустить три недели. Об этом информирует Basket News.

Что касается характера травмы, сообщается, что у Фалля диагностировано остеохондральное повреждение медиального мыщелка бедренной кости правого колена.

Матч чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» пройдёт 22 января. В турнирной таблице команды занимают первое и второе места соответственно.

В греческой лиге Мустафа на данный момент принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 7,1 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 2,7 передачи. В 20 играх Евролиги у него следующая усреднённая статистика: 7,7 очка, 4,6 подбора и 2,3 передачи.

Евролига. «Баскония» — «Олимпиакос»:

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