Кевин Дюрант высказался о камбэке «Финикса» с «-22» в матче с «Сакраменто»

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (119:117). По ходу встречи «Финикс» проигрывал с разницей «-22», но в итоге сумел переломить ситуацию.

«Понятия не имею, как у нас получилось. Хотя обычно я чувствую, как развивается игра. Но это был не тот случай. Всё случилось так быстро. Мгновение, и вот уже ничья. Главное, что мы оставались в борьбе», — сказал Дюрант на пресс-конференции.

В матче с «Сакраменто» Дюрант набрал 27 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи, проведя на площадке более 38 минут.

Ранее легенды НБА Шакил О'Нил и Чарльз Баркли обсудили Дюранта и других игроков.