Шакил О'Нил: таких игроков как Стефен Карри больше не будет

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне ведущий на TNT Шакил О'Нил в своём эфире обсудил с членом Зала славы Чарльзом Баркли завершение карьеры великих игроков.

«Я подумал о том, что однажды Стеф, Дюрант и Леброн завершат свои карьеры», — сказал О'Нил.

«Да, но сейчас им на замену пришли Шей Гилджес-Александер, Джа Морант, пока не выбыл из-за травмы, Лука Дончич. Все великие игроки рано или поздно уходят. Но есть одна важная деталь спорта — это никогда не остановится. В любом виде спорта всегда будут появляться великие игроки», – ответил Чарльз Баркли.

«Да, но не такие, как Стефен», – ответил Шакил.

«То же самое говорили о Майкле Джордане, но появились Леброн, Коби. Великие игроки будут всегда», – добавил Баркли.

«Ладно, не такие, как Майкл, и не такие, как Стеф. Закончим», – подытожил О′Нил.