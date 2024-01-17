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18 очков и 15 передач Шведа не помогли «Шаньси» в матче с лидером чемпионата Китая

18 очков и 15 передач Шведа не помогли «Шаньси» в матче с лидером чемпионата Китая
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Российский разыгрывающий Алексей Швед, выступающий в составе китайского клуба «Шаньси Лунгс», вновь провёл результативную игру, но это не помогло его команде одержать победу.

В матче с клубом «Ляонин Хантерс», который лидирует в чемпионате Китая, Швед оформил дабл-дабл, набрав 18 очков и добавив к ним 15 результативных передач. Также на его счету четыре подбора. При этом такого выступления российского баскетболиста оказалось недостаточно, чтобы переиграть лидера сезона. Встреча завершилась победой «Ляонин Хантерс» со счётом 118:112.

Швед подписал контракт с китайским клубом в начале теущего сезона. В прошлом сезоне Алексей выступал за московский ЦСКА, который покинул после истечения контракта.

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