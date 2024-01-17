Кендрик Нанн назвал клубы Евролиги, которые интересовались им после ухода из НБА

Американский атакующий защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн заявил, что до перехода в греческий клуб им интересовались ещё несколько клубов, участвующих в Евролиге.

«Летом ко мне также проявляли интерес «Олимпиакос», «Партизан» и «Милан». Честно говоря, у меня не было чёткого представления, куда мне следует перейти, это больше зависело от желания моего окружения и моего агента.

Для меня было важно, кто тренирует команду и какую игру он исповедует. Как я уже сказал, «Панатинаикос» — новая команда, в которой остались всего два-три игрока из прошлого сезона. Очевидно, я подумал, что для меня будет лучше присоединиться к новой команде», — приводит слова Нанна Basket News со ссылкой на Cosmote TV.

Напомним, в прошлом сезоне Нанн выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Вашингтон Уизардс».

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