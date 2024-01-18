Полиция закрыла дело о связи Джоша Гидди с несовершеннолетней девушкой

С разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Джоша Гидди были сняты все обвинения, связанные с тем, что игрока Национальной баскетбольной ассоциации подозревали в интимной связи с несовершеннолетней девушкой.

Департамент полиции Ньюпорт-Бич закрыл расследование предполагаемых отношений Гидди с несовершеннолетней девочкой из-за отсутствия подтверждающих доказательств.

Гидди попал в скандал в связи с обнаружением в социальных сетях его фотографий и видео, как предполагается, с несовершеннолетней девушкой. На одном из видео девушка по имени Лив Кук и защитник «Оклахомы» передают привет её брату, а Джош обнимает девушку за шею. На другом видео Гидди называет Кук своей девушкой.

На данный момент «Оклахома» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда победила в 27 матчах при 13 поражениях.