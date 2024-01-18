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Деандре Эйтан по интересной причине не попал на матч с «Бруклином» в НБА

Деандре Эйтан по интересной причине не попал на матч с «Бруклином» в НБА
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Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон не сыграл в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» в связи с тем, что застрял в собственном доме из-за гололёда. Об этом сообщает известный журналист Кейси Холдал.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

По информации источника, в районе, где живёт Эйтон, был сильный гололёд и ни один из видов транспорта не мог проехать к дому баскетболиста. «Портленд» послал людей для того, чтобы помочь игроку команды попасть на матч, но всё оказалось тщетно. В итоге Деандре пропустил встречу с «Нетс».

Напомним, «Портленд» на домашнем паркете победил «Бруклин» со счётом 105:103. На данный момент клуб из Орегона занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
105 : 103
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 30, Саймонс - 20, Рит - 17, Брогдон - 16, Хендерсон - 7, Камара - 6, Уокер - 4, Тибулл - 3, Баджи - 2, Эйтон, Мюррэй, Минайя, Рупер
Бруклин Нетс: Бриджес - 21, Динвидди - 19, Джонсон - 13, Уокер - 13, Клэкстон - 12, Томас - 8, Финни-Смит - 7, Уотфорд - 6, О'Нил - 2, Смит - 2, Джайлс, Шарп
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