Деандре Эйтан по интересной причине не попал на матч с «Бруклином» в НБА

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон не сыграл в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» в связи с тем, что застрял в собственном доме из-за гололёда. Об этом сообщает известный журналист Кейси Холдал.

По информации источника, в районе, где живёт Эйтон, был сильный гололёд и ни один из видов транспорта не мог проехать к дому баскетболиста. «Портленд» послал людей для того, чтобы помочь игроку команды попасть на матч, но всё оказалось тщетно. В итоге Деандре пропустил встречу с «Нетс».

Напомним, «Портленд» на домашнем паркете победил «Бруклин» со счётом 105:103. На данный момент клуб из Орегона занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.