Игроки «Партизана» Пантер и Аврамович не примут участие в матче с «Панатинаикосом»

Портал Eurohoops сообщил о том, что два важных игрока «Партизана» Кевин Пантер и Алекса Аврамович пропустят ближайшую игру команды в Евролиге с «Панатинаикосом».

Оба игрока не полетели с командой в Афины и остались в Белграде. Пантер пропустит матч из-за болезни, а Аврамович из-за травмы ноги.

На данный момент белградский клуб занимает 10-е место в таблице Евролиги. Эта позиция позволяет попасть команде в стадию плей-ин, через которую можно пробиться в плей-офф. Афинский коллектив, в свою очередь, является четвёртой командой турнира после 21 матча.

Матч между сербской и греческой командами состоится сегодня, в 22:15 мск.

Евролига. «Партизан» — «Маккаби Тель-Авив»

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