Сегодня, 19 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 19 января:
«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 113:109;
«Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» — 110:116;
«Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» —;
«Сакраменто Кингз» — «Индиана Пэйсерс» —;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» —;
Новость дополняется…
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. На его счету 41 очко, восемь подборов и восемь результативных передач. Также упомянем форварда «Торонто» Скотти Барнса. Он набрал 31 очко, совершил семь подборов и шесть передач.
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