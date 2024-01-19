Сегодня, 19 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 19 января:

«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 113:109;

«Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» — 110:116;

«Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» —;

«Сакраменто Кингз» — «Индиана Пэйсерс» —;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» —;

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Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. На его счету 41 очко, восемь подборов и восемь результативных передач. Также упомянем форварда «Торонто» Скотти Барнса. Он набрал 31 очко, совершил семь подборов и шесть передач.