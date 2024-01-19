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Все результаты игрового дня НБА 19 января

Все результаты игрового дня НБА 19 января
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Сегодня, 19 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 19 января:

«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 113:109;
«Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» — 110:116;
«Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» —;
«Сакраменто Кингз» — «Индиана Пэйсерс» —;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» —;

Новость дополняется…

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь отметить разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. На его счету 41 очко, восемь подборов и восемь результативных передач. Также упомянем форварда «Торонто» Скотти Барнса. Он набрал 31 очко, совершил семь подборов и шесть передач.

НБА - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 109
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 41, Рэндл - 21, Дивинченцо - 19, Ануноби - 19, Хартенштайн - 6, Макбрайд - 5, Ачиува - 2, Флинн, Гримс, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Вашингтон Уизардс: Пул - 24, Багли III - 20, Авдия - 15, Кузма - 15, Шамет - 13, Кисперт - 10, Кулибали - 5, Райт - 5, Джонс - 2, Дэвис, Болдуин Мл., Диалло, Ливерс, Бернард, Гилл
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 116
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 17, Браун - 15, Куикли - 12, Портер - 10, Шрёдер - 7, Янг - 6, Буше - 6, Трент-мл. - 6, Фриман, Дик, Макдэниелс, Льюис, Нвора, Темпл
Чикаго Буллз: Вучевич - 24, Дерозан - 24, Уайт - 23, Уильямс - 12, Карузо - 10, Досунму - 10, Лавин - 8, Драммонд - 5, Картер, Крэйг, Терри, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
129 : 134
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Секстон - 31, Маркканен - 26, Коллинс - 21, Кларксон - 18, Фонтеккио - 12, Кесслер - 7, Олиник - 7, Агбаджи - 4, Джордж - 3, Хендрикс, Хортон-Такер, Сенсабо, Данн, Саманич
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 27, Гидди - 20, Уоллес - 16, Холмгрен - 15, Уильямс - 9, Джо - 6, Мицич - 6, Уиггинс - 4, Уильямс, Дав. Бертанс, Уотерс III, Покушевски, Манн, Сарр
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
3-я четверть
79 : 85
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Сакраменто Кингз: Монк, Макги, Дуарте, Фокс, Везенков, Хаертер, Сабонис, Мюррэй, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Лень, Барнс, Лайлз, Toscano
Индиана Пэйсерс: Матурин, Топпин, Уокер, Хилд, Макконнелл, Браун, Джексон, Смит, Шиппард, Тёрнер, Чьебв
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
3-я четверть
77 : 81
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Андерсон, Макдэниелс, Эдвардс, Маклафлин, Мур, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Милтон, Браун, Гобер, Таунс, Гарза
Мемфис Гриззлиз: Гильярд, Тиллман, Ларэвиа, Уильямс Мл., Альдама, Уильямс, Кеннард, Джексон, Родди, Роуз, Джексон, Кончар
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