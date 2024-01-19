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Энтони Эдвардс назвал секретное оружие «Миннесоты» в НБА

Энтони Эдвардс назвал секретное оружие «Миннесоты» в НБА
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс назвал напарника по команде Наза Рида секретным оружием клуба после победы над «Мемфис Гриззлиз» (118:103) в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

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НБА. Турнирная таблица

«Он значит всё для меня и для нашей команды. Почти уверен, что он значит всё и для остальных парней. Для меня он – секретное оружие команды. Каждый вечер, когда он вносит свой вклад, мы побеждаем. Я сказал ему сегодня: «Когда ты так играешь, я не думаю, что нас сможет победить кто-либо в лиге». Пока он сохраняет уверенность на высоком уровне, мы будем неудержимы», – сказал Энтони Эдвардс в послематчевом интервью.

Напомним, на данный момент «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 30 победами при 11 поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
118 : 103
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Рид - 20, Конли - 17, Гобер - 17, Таунс - 14, Макдэниелс - 11, Александер-Уолкер - 7, Андерсон - 4, Маклафлин, Мур, Милтон, Браун, Гарза
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 36, Кеннард - 18, Альдама - 13, Тиллман - 10, Уильямс Мл. - 10, Родди - 8, Кончар - 5, Уильямс - 2, Джексон - 1, Гильярд, Ларэвиа, Роуз
Шикарный момент лидера команды:
Видео
Энтони Эдвардс исполнил роскошный навес самому себе от щита
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