Энтони Эдвардс назвал секретное оружие «Миннесоты» в НБА

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс назвал напарника по команде Наза Рида секретным оружием клуба после победы над «Мемфис Гриззлиз» (118:103) в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Он значит всё для меня и для нашей команды. Почти уверен, что он значит всё и для остальных парней. Для меня он – секретное оружие команды. Каждый вечер, когда он вносит свой вклад, мы побеждаем. Я сказал ему сегодня: «Когда ты так играешь, я не думаю, что нас сможет победить кто-либо в лиге». Пока он сохраняет уверенность на высоком уровне, мы будем неудержимы», – сказал Энтони Эдвардс в послематчевом интервью.

Напомним, на данный момент «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 30 победами при 11 поражениях.