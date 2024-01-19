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«Монако» нанёс самое крупное поражение «Реалу» в сезоне

«Монако» нанёс самое крупное поражение «Реалу» в сезоне
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19 января проходил матч регулярного чемпионата Евролиги между французским «Монако» и мадридским «Реалом». Команды встретились в рамках 22-го тура европейского чемпионата. Матч завершился победой «Монако» со счётом 98:74.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Клуб из маленького княжества с ходу завладел преимуществом в матче, в итоге развив его до разгромного счёта в первой четверти – 33:20. Во втором игровом отрезке «Реал» немного приблизился к сопернику, но всё равно не сумел выиграть партию – 20:23. Итоговый результат половины – 56:40 в пользу «Монако».

Большой перерыв не поменял общей картины в матче – хозяева продолжили действовать лучше на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее в третьей четверти со счётом 24:14. Заключительный игровой отрезок проходил без особой борьбы, так как «Монако» уверенно лидировал в счёте, поэтому хозяева позволили себе уступить в решающей четверти с результатом 18:20.

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
19 января 2024, пятница. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
98 : 74
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Холл, Джеймс
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Дек, Пуарье, Ябуселе, Ндиайе, Муса
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