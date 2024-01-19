«Монако» нанёс самое крупное поражение «Реалу» в сезоне

19 января проходил матч регулярного чемпионата Евролиги между французским «Монако» и мадридским «Реалом». Команды встретились в рамках 22-го тура европейского чемпионата. Матч завершился победой «Монако» со счётом 98:74.

Клуб из маленького княжества с ходу завладел преимуществом в матче, в итоге развив его до разгромного счёта в первой четверти – 33:20. Во втором игровом отрезке «Реал» немного приблизился к сопернику, но всё равно не сумел выиграть партию – 20:23. Итоговый результат половины – 56:40 в пользу «Монако».

Большой перерыв не поменял общей картины в матче – хозяева продолжили действовать лучше на обеих сторонах площадки, оказавшись сильнее в третьей четверти со счётом 24:14. Заключительный игровой отрезок проходил без особой борьбы, так как «Монако» уверенно лидировал в счёте, поэтому хозяева позволили себе уступить в решающей четверти с результатом 18:20.