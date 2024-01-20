«Монако» разгромил «Реал» и другие результаты игрового дня Евролиги 19 января

19 января проходили матчи 22-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Литвы, Турции, Франции, Испании, Греции, Сербии и Италии.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 19 января в Евролиге:
«Жальгирис» — «Фенербахче» — 98:75;
«Монако» — «Реал» — 98:74;
«Панатинаикос» — «Партизан» — 84:71;
«Валенсия» — «Олимпия Милан» — 84:72.
Отметим, поражение «Реала» от «Монако» стало самым крупным для мадридцев в сезоне-2023/2024 во всех турнирах. На данный момент «сливочные» возглавляют турнирную таблицу Евролиги с 19 победами при трёх поражениях.
Напомним, «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. Клуб из столицы Испании в матче за чемпионство европейского турнира обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.
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