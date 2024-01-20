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«Монако» разгромил «Реал» и другие результаты игрового дня Евролиги 19 января

«Монако» разгромил «Реал» и другие результаты игрового дня Евролиги 19 января
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19 января проходили матчи 22-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Литвы, Турции, Франции, Испании, Греции, Сербии и Италии.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 19 января в Евролиге:

«Жальгирис» — «Фенербахче» — 98:75;
«Монако» — «Реал» — 98:74;
«Панатинаикос» — «Партизан» — 84:71;
«Валенсия» — «Олимпия Милан» — 84:72.

Отметим, поражение «Реала» от «Монако» стало самым крупным для мадридцев в сезоне-2023/2024 во всех турнирах. На данный момент «сливочные» возглавляют турнирную таблицу Евролиги с 19 победами при трёх поражениях.

Напомним, «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. Клуб из столицы Испании в матче за чемпионство европейского турнира обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
19 января 2024, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
98 : 75
Фенербахче
Стамбул, Турция
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Самнер, Димша, Lavrinovicius, Manek, Буткевичюс, Улановас
Фенербахче: Мотли, Хазер, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Пьерр, Mestoglu, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
19 января 2024, пятница. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
98 : 74
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Холл, Джеймс
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Дек, Пуарье, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
19 января 2024, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
84 : 71
Партизан
Белград, Сербия
Панатинаикос: Калаицакис, Мораитис, Слукас, Самонтуров, Папапетру, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou
Партизан: Смит, Ледей, Копривица, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
19 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
84 : 72
Олимпия Милан
Милан, Италия
Валенсия: Харпер, Рейверс, Прадилья, Anderson, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Туре, Робертсон, Дэвис, Оджелей, Пэнгос
Олимпия Милан: Пойтресс, Тонут, Мелли, Напьер, Риччи, Макгрудер, Flaccadori, Холл, Caruso, Шилдс, Хайнс, Фойгтман
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