«С оправданиями покончено». Дарвин Хэм — об игре «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал поражение в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации от «Бруклин Нетс».

«Поговорим о двух разных половинах. Первая половина — это то, над чем мы работали… а затем проявилось несоответствие, и мы не успели поднять голову во второй половине… Мы должны решить, какой командой мы будем. С оправданиями покончено. Нам пора играть в баскетбол», – сказал Дарвин Хэм на пресс-конференции после матча с «Бруклином».

Напомним, «Лейкерс» уступили «Бруклину» со счётом 112:130. До это матча «озёрники» побеждали в двух домашних играх кряду. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с отрицательным балансом побед и поражений – 21-22.