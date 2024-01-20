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«С оправданиями покончено». Дарвин Хэм — об игре «Лейкерс»

«С оправданиями покончено». Дарвин Хэм — об игре «Лейкерс»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал поражение в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации от «Бруклин Нетс».

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Поговорим о двух разных половинах. Первая половина — это то, над чем мы работали… а затем проявилось несоответствие, и мы не успели поднять голову во второй половине… Мы должны решить, какой командой мы будем. С оправданиями покончено. Нам пора играть в баскетбол», – сказал Дарвин Хэм на пресс-конференции после матча с «Бруклином».

Напомним, «Лейкерс» уступили «Бруклину» со счётом 112:130. До это матча «озёрники» побеждали в двух домашних играх кряду. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с отрицательным балансом побед и поражений – 21-22.

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 130
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Джеймс - 24, Расселл - 20, Вандербилт - 12, Принс - 10, Ривз - 9, Кристи - 6, Вуд - 5, Худ-Скифино, Хэйс, Льюис, Хатимура
Бруклин Нетс: Томас - 33, Клэкстон - 22, Динвидди - 19, Бриджес - 17, Уокер - 15, Смит - 11, Джонсон - 10, Финни-Смит - 3, О'Нил, Уотфорд, Джайлс, Шарп
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