Назван игрок «Лейкерс», который близок к статусу «неприкасаемого»

Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Йован Буха поделился мнением о статусе атакующего разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза в команде из Калифорнии.

«Ривз технически не является неприкасаемым, но он близок к этому. По словам некоторых источников, в команде и лиге «Лейкерс» высоко ценят его и не заинтересованы в его обмене. Он заключил очень выгодный для команды контракт ещё как минимум на два сезона.

Для того чтобы «Лейкерс» рассмотрели возможность обмена Ривза, им необходимо либо получить игрока уровня калибра Матча всех звёзд или кого-то лучше, чем, например, Деджонте Мюррей или Зак Лавин», – написал Йован Буха в своей колонке для The Athletic.

Напомним, «Лейкерс» в последнем матче уступили «Бруклин Нетс» со счётом 112:130. До это матча «озёрники» побеждали в двух домашних играх кряду. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с отрицательным балансом побед и поражений – 21-22.