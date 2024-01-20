Тренер «Автодора» отреагировал на поражение от «Самары»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение саратовского клуба от «Самары» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первой половине мы играли с гораздо большей энергией, но я не удовлетворен некоторыми принятыми решениям. Мы очень эмоционально восприняли это поражение. Мне очень жаль, что во второй половине мы показали себя именно с такой стороны. Нам нужно проанализировать ошибки и поговорить о произошедшем, чтобы найти причины. Мы не поделили мяч, были эгоистичны и, думаю, это основная причина поражения. «Самара» играла хорошо: они отлично двигали мяч, играли друг за друга. Думаю, это тоже причина», — приводит слова Богичевича официальный сайт «Автодора».

Сегодня в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 саратовский «Автодор» дома уступил «Самаре» со счётом 64:79.