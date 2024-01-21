Шакил О'Нил рассказал, как он мотивировал Коби Брайанта

Четырёхкратный чемпион НБА, звёздный американец Шакил О'Нил рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим одноклубником и соотечественником Коби Брайантом. В частности, О'Нил признался, что нестандартным образом старался мотивировать Брайанта, раздражая его.

«Когда у тебя есть собака, ты её раздражаешь. Она не реагирует на вежливость. Она отвечает: «Это моё». И я знал, что это его [Брайанта] раздражает, но это была моя тактика, чтобы он продолжал прогрессировать. Если у вас есть питбуль-убийца, вы его не гладите. Вы его бесите и следите за тем, чтобы он оставался тем питбулем», – приводит слова О'Нила Fadeaway Word.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. За свою профессиональную карьеру Брайант пять раз выигрывал НБА в составе «Лейкерс» (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Вместе со сборной атакующий защитник дважды стал олимпийским чемпионом (Пекин – 2008, Лондон – 2012), а также был чемпионом Америки (Лас-Вегас в 2007-м).