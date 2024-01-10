Чтобы заполучить Коби, команда наняла его отца. Он «плохо работал и не так уж много знал»

Коби Брайант знал, что будет играть в баскетбол, ещё с самых ранних лет. Как-никак его отец, Джо Брайант, в своё время выступал в НБА, а спустя шесть лет после рождения сына перевёз семью в Италию, чтобы продолжить там профессиональную карьеру. Но мало кто знает, что уже в возрасте 15 лет Коби был настолько популярен, что косвенно помог Джо найти работу в NCAA. Вспоминаем, как начинался путь легенды «Лейкерс».

Интерес к юному Коби начал расти, когда он проводил свой второй год в старшей школе «Лоуэр Мерион». Тогда он помог своим «Эйсес» улучшить результат 4-20 в сезоне-1992/1993 до 16-6 в сезоне-1993/1994, в среднем набирая по 22 очка и 10 подборов за игру. Имя Брайанта всё чаще появлялось на страницах местной газеты Philadelphia Inquirer, однако вне родной Пенсильвании он не пользовался особой популярностью. Существовало распространённое мнение, что молодой баскетболист играет на уровне чуть выше среднего, но в нём нет ничего особенного.

Так, в 1994 году его отец, Джо Брайант, решил подключить старые связи, чтобы предоставить сыну возможность показать себя. Через общего знакомого он встретился с функционером Сонни Ваккаро, который на тот момент уже работал в adidas, но был наиболее известен как человек, уговоривший Nike выдать Майклу Джордану его самый первый обувной контракт. Он был основателем баскетбольного лагеря ABCD, а также своеобразного Матча звёзд для старшеклассников Dapper Dan, где в 1972 году 17-летний Брайант-старший был признан MVP.

Джо попросил Ваккаро, чтобы тот включил его сына в список участников ABCD. И получил положительный ответ. «Я никогда не слышал о Коби Брайанте. Никто не знал, кто он такой, на что способен. Но я чувствовал, что у нас с Джо была история, и, возможно, он говорил правду. Поэтому я сказал ему: «Хорошо, я возьму его», — сказал Ваккаро через много лет.

Коби Брайант, 1996 год Фото: Steve Grayson/WireImage

Тогда в лагерь должны были отправиться множество звёздных проспектов вроде Стефана Марбэри или Тима Томаса, а вот Коби был одним из всего четырёх игроков помладше. Он играл достойно, не стеснялся оказывать сопротивление старшим товарищам, но в итоге всё-таки остался в их тени. Перед отъездом он подошёл к Ваккаро и извинился перед ним. За что? За то, что подвёл его и не стал MVP (эта награда ушла к Марбэри).

«Я запомнил это навсегда. Он не сказал что-то в духе: «Эй, спасибо, что приняли меня. Я ценю эту возможность и с нетерпением жду возвращения». Он сказал: «К чёрту всё. Я стану MVP». Назовите это уверенностью, высокомерием, самонадеянностью. Но он знал, что будет великим. И тот момент я знал, что он будет великим. И в тот самый момент я также знал, что adidas попытается подписать Коби Брайанта», — вспоминал Ваккаро много лет спустя.

С тех пор баскетбольная карьера Брайанта пошла в гору. В свой третий год в старшей школе он в среднем набирал по 31,4 очка, 10,4 подбора и 5,2 передачи за матч, в итоге заслужив звание лучшего игрока года в штате Пенсильвания. В 1995-м он вернулся в лагерь ACBD в обновлённом статусе и, как и пообещал Ваккаро, стал MVP (с 21 очком и семью подборами в среднем). Там он, кстати, делил площадку с будущим одноклубником Ламаром Одомом, а также c Джермейном О’Нилом.

Коби Брайант, 1996 год Фото: Pete Bannan/Getty Images

Тем же летом Коби довелось потренироваться с основным составом «Филадельфии». Всё потому, что он обрёл немалую известность в родном штате и, что не менее важно, ходил в одну школу с дочерью главного тренера команды Джона Лукаса. Тогда «Сиксерс» готовились к новому сезону после того, как завершили предыдущий с результатом 18-64. Для 17-летнего Брайанта это была потрясающая возможность, и он ею воспользовался. Когда-то Лукас даже назвал его лучшим атакующим защитником на площадке — лучше восходящей звезды Джерри Стэкхауса. Молодому Коби, по слухам, удалось залезть тому под кожу.

Успех в ABCD, тренировки с «Филадельфией»… Ещё накануне своего заключительного сезона в «Лоуэр Мэрион» Брайант решил, что не пойдёт в колледж. Он собирался выставить свою кандидатуру на драфт НБА и начать профессиональную карьеру сразу по окончании старшей школы. Но об этом тогда не знал никто, кроме него.

Поэтому Коби начал получать предложения из самых престижных колледжей. Дьюк, Северная Каролина, Университет Южной Калифорнии, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Вилланова, Темпл — все хотели заполучить молодого таланта. Но был один колледж, в котором пошли дальше остальных — университет Ла Салля, откуда в 1975 году выпустился отец Брайанта.

Коби Брайант, 1996 год Фото: Pete Bannan/Getty Images

Спиди Моррис, главный тренер «Эксплорерс», нанял Джо своим ассистентом ещё в 1993 году. Программа нуждалась в замене Рэнди Монро, который покинул этот пост — такой была официальная причина. Но была и ещё одна, уже неофициальная.

«Думал ли я, что это поможет нам заполучить Коби? Да. Конечно. Джо не был хорошим ассистентом тренера. Он не работал усердно, он не так уж много знал. Хороший парень. Но он был там, чтобы мы взяли его сына», — сказал Моррис многие годы спустя.

29 апреля 1996 года 17-летний Коби официально объявил, что его баскетбольная карьера продолжится в НБА. Он стал всего шестым игроком в истории, который попал в лигу сразу после старшей школы. Спустя неделю его отец Джо ушёл с поста ассистента главного тренера в «Ла Салль Эксплорерс».

Коби и Джо Брайант, 2009 год Фото: John W. McDonough/Getty Images

«Шарлотт Хорнетс» выбрал Брайанта на драфте-1996 под 13-м номером и, согласно существовавшей договорённости, сразу же отправил его в «Лейкерс». Остальное — уже история. Коби провёл 20 лет в «Лос-Анджелесе», где стал пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии и MVP регулярного сезона. Он участвовал в Матче всех звёзд 18 раз, а также 11 раз включался в первую символическую пятёрку НБА. 26 января 2020-го Коби и его дочь трагически погибли в результате крушения вертолёта. В мае 2021-го он был посмертно включён в баскетбольный Зал славы.

Джо Брайант возобновил тренерскую карьеру в 2003-м. Он успел поработать в нескольких профессиональных и полупрофессиональных коллективах из различных лиг и стран, включая «Лос-Анджелес Спаркс» из WNBA. Последней командой специалиста стал японский «Райзинг Фукуока», откуда Брайант ушёл в 2015 году.