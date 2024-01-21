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«Этот матч — одно удовольствие». Сергей Елевич — об игре УНИКС — «Зенит»

«Этот матч — одно удовольствие». Сергей Елевич — об игре УНИКС — «Зенит»
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал матч между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ

«Этот матч — одно удовольствие. Содержание самой игры, конечно, не очень, но команды продемонстрировали характер, и до последней секунды не было понятно, кто выиграет. Потрясающая интрига. Очень хороший, достойный матч. В нашем чемпионате сейчас чуть не в каждой игре накал страстей.

За счёт серьёзных ошибок, допущенных во второй половине, «Зенит» упустил хорошее преимущество «+9». Потом эти ошибки повторили и хозяева площадки, но они всё-таки выдержали. Фрейзер у «Зенита» в какой-то момент взял игру на себя и показал себя настоящим лидером и забил важные очки. УНИКС немножко превзошёл соперника в терпении и защитных действиях. Очень грамотно у хозяев сыграл Дмитрий Кулагин, Лабери важные трёхочковые забил», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 20 января, в Казани состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги сезона-2023/2024, в котором встречались местный УНИКС и петербургский «Зенит». Встреча закончилась со счётом 64:61 в пользу хозяев.

На данный момент УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги с 17 победами при шести поражениях, а «Зенит» расположился строчкой ниже – на третьем месте с 16 победами при семи поражениях.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 января 2024, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 61
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Д. Кулагин - 13, Лабери - 12, Димитриевич - 11, Найт - 11, Рейнольдс - 10, Зайцев - 4, Грин - 3, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков
Зенит: Хантер - 14, Фрейзер - 10, Эртель - 9, Курич - 7, Карасёв - 6, Жбанов - 6, Дублевич - 6, Морман - 3, Захаров, Вольхин, Клименко, Зубков
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