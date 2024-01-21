«Этот матч — одно удовольствие». Сергей Елевич — об игре УНИКС — «Зенит»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал матч между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Этот матч — одно удовольствие. Содержание самой игры, конечно, не очень, но команды продемонстрировали характер, и до последней секунды не было понятно, кто выиграет. Потрясающая интрига. Очень хороший, достойный матч. В нашем чемпионате сейчас чуть не в каждой игре накал страстей.

За счёт серьёзных ошибок, допущенных во второй половине, «Зенит» упустил хорошее преимущество «+9». Потом эти ошибки повторили и хозяева площадки, но они всё-таки выдержали. Фрейзер у «Зенита» в какой-то момент взял игру на себя и показал себя настоящим лидером и забил важные очки. УНИКС немножко превзошёл соперника в терпении и защитных действиях. Очень грамотно у хозяев сыграл Дмитрий Кулагин, Лабери важные трёхочковые забил», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 20 января, в Казани состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги сезона-2023/2024, в котором встречались местный УНИКС и петербургский «Зенит». Встреча закончилась со счётом 64:61 в пользу хозяев.

На данный момент УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги с 17 победами при шести поражениях, а «Зенит» расположился строчкой ниже – на третьем месте с 16 победами при семи поражениях.