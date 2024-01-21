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Леброн Джеймс отреагировал на то, что «Майами» вывел из обращения номер Юдониса Хаслема

Леброн Джеймс отреагировал на то, что «Майами» вывел из обращения номер Юдониса Хаслема
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на то, что в «Майами Хит» вывели из обращения 40-й номер Юдониса Хаслема.

«Поздравляю тебя, мужик! Это очень значимо для тебя. Люблю тебя, братан», – написал Леброн Джеймс в своих социальных сетях, прикрепив фото с церемонии выведения номера Хаслема.

Напомним, в конце июля 2023 года 43-летний Хаслем официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Всю свою карьеру тяжёлый форвард провёл в составе «Майами», за который выступал в 20 сезонах. Хаслем не был выбран на драфте НБА 2002 года.

Отметим, что Джеймс и Хаслем вместе выступали за «Майами» с 2010 по 2014 год. В составе «Хит» игроки завоевали вместе два чемпионства: в 2012 и 2013 году.

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