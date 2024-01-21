Эрдоган: после трех проигранных встреч победа в матче с «Минском» очень важна для нас

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Минском» (76:62).

«После трех проигранных встреч это была очень важная игра для нас. Этому есть 2 причины: конечно, нам нужно выигрывать, во-вторых, это возможность дать игровые минуты каждому игроку, потому что впервые в этой игре у нас фактически полный состав спустя 3 месяца. Для игроков, которые вернулись после травм, мы постарались дать больше времени и набрать форму, в том числе и перед следующими играми.

Сегодня был сложный матч, но я могу сказать, что в основном мы демонстрировали хороший баскетбол. Счет, конечно, не отражал это в полной мере, потому что мы действительно хорошо играли в нападении, двигали мяч, находили свободные броски. Но нелегко играть после 3-х неудачных игр и после 3-месячного отсутствия полного состава. Поздравляю своих игроков, надеюсь, полученные травмы несерьезны, и мы сможем продолжать выступать в полном составе до конца сезона», — приводит слова Эрдогана пресс-служба Единой лиги ВТБ.