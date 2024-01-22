Д'Анджело Расселл отдал шикарную передачу с отскоком на Леброна Джеймса

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Портленд Трэйл Блэйзерс». На момент написания новости счёт на табло — 67:54 в пользу «озёрников».

Ближе к концовке второй четверти игроки «Портленда» совершили потерю. В быстром отрыве разыгрывающий и лёгкий форвард «Лейкерс» Д'Анджело Расселл и Леброн Джеймс стали авторами эффектного момента, в котором Расселл отдал передачу с отскоком на Джеймса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 10-е место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 21 победу при 22 поражениях. «Трэйл Блэйзерс», в свою очередь, находятся на 14-м месте с 12 победами на 29 поражений.