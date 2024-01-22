Сегодня, в ночь с 21 на 22 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано и сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами встреч.

Все результаты игрового дня НБА 22 января:

«Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс» — 104:113;

«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 105:87;

«Хьюстон Рокетс» — «Бостон Селтикс» — 107:116;

«Финикс Санз» — «Индиана Пэйсерс» — 117:110;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 134:110

Стоит отметить яркое выступление Николы Йокича в матче с «Вашингтоном». Сербский центровой записал в свой актив дабл-дабл из 42 очков и 12 передач. Ему не хватило всего двух передач, чтобы оформить трипл-дабл. Кевин Дюрант также продемонстрировал яркую статистику, заработав 40 очков и девять подборов.