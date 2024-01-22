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Все результаты игрового дня НБА 22 января

Все результаты игрового дня НБА 22 января
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Сегодня, в ночь с 21 на 22 января мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано и сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 22 января:

«Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс» — 104:113;
«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 105:87;
«Хьюстон Рокетс» — «Бостон Селтикс» — 107:116;
«Финикс Санз» — «Индиана Пэйсерс» — 117:110;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 134:110

Стоит отметить яркое выступление Николы Йокича в матче с «Вашингтоном». Сербский центровой записал в свой актив дабл-дабл из 42 очков и 12 передач. Ему не хватило всего двух передач, чтобы оформить трипл-дабл. Кевин Дюрант также продемонстрировал яркую статистику, заработав 40 очков и девять подборов.

НБА - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
105 : 87
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Банкеро - 20, Вагнер - 19, Картер - 17, Фульц - 12, Саггс - 11, Вагнер - 8, Блэк - 6, Айзек - 6, Энтони - 5, Ховард - 1, Хьюстан, Океке, Инглс, Куин, Битадзе
Майами Хит: Адебайо - 22, Батлер - 15, Хироу - 12, Мартин - 11, Лав - 9, Робинсон - 6, Хайсмит - 5, Ричардсон - 3, Йович - 2, Лоури - 2, Робинсон, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
104 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Кузма - 17, Джонс - 15, Гэффорд - 15, Шамет - 14, Багли III - 14, Кулибали - 9, Кисперт - 6, Райт - 6, Авдия - 4, Пул - 4, Болдуин Мл., Ливерс, Гилл, Джемисон, Оморуи
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Портер - 19, Маррей - 19, Гордон - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Джордан - 3, Джексон - 3, Браун - 2, Уотсон - 2, Ннаджи - 2, Тайсон, Холидэй, Пикетт, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Хьюстон Рокетс: Брукс - 25, Шенгюн - 24, Грин - 16, Томпсон - 15, Холидей - 12, Уитмор - 5, Уильямс - 5, Ландейл - 3, Тэйт - 2, Сэмюэлс, Хинтон, Марьянович
Бостон Селтикс: Порзингис - 32, Уайт - 21, Тейтум - 18, Браун - 13, Притчард - 9, Хозер - 9, Корнет - 8, Бриссетт - 6, Уолш, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
117 : 110
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Финикс Санз: Дюрант - 40, Букер - 26, Бил - 25, Аллен - 13, Нуркич - 4, Гордон - 4, Ойбанкс - 3, Мету - 2, Окоги, Гудвин, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп, Литтл
Индиана Пэйсерс: Хилд - 18, Смит - 15, Сиакам - 15, Топпин - 13, Тёрнер - 12, Уокер - 10, Нембард - 9, Несмит - 6, Матурин - 4, Макконнелл - 4, Шиппард - 4, Браун, Джонсон, Уонг, Чьебв
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 110
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 34, Джеймс - 28, Ривз - 15, Дэвис - 14, Реддиш - 10, Хатимура - 9, Худ-Скифино - 4, Вандербилт - 4, Кристи - 4, Хэйс - 4, Каслтон - 4, Вуд - 4, Льюис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Брогдон - 23, Саймонс - 19, Грант - 17, Рит - 16, Уокер - 12, Эйтон - 6, Рупер - 6, Камара - 5, Хендерсон - 4, Moore - 2, Тибулл, Мюррэй, Баджи
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