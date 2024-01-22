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Расселл: никогда не думал, что смогу отдать пас с отскока на Леброна во время игры

Расселл: никогда не думал, что смогу отдать пас с отскока на Леброна во время игры
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл прокомментировал свою передачу на лидера команды Леброна Джеймса во время матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (134:110).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Просто развлекаюсь, ведь мы все об этом мечтаем… Никогда не думал, что смогу отдать такой пас с отскока Леброну Джеймсу во время игры», — приводит слова Расселла Clutch Points.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 22 победы при 22 поражениях. «Трэйл Блэйзерс», в свою очередь, находятся на 14-м месте с 12 победами на 30 поражений.

НБА - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 110
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 34, Джеймс - 28, Ривз - 15, Дэвис - 14, Реддиш - 10, Хатимура - 9, Худ-Скифино - 4, Вандербилт - 4, Кристи - 4, Хэйс - 4, Каслтон - 4, Вуд - 4, Льюис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Брогдон - 23, Саймонс - 19, Грант - 17, Рит - 16, Уокер - 12, Эйтон - 6, Рупер - 6, Камара - 5, Хендерсон - 4, Moore - 2, Тибулл, Мюррэй, Баджи
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