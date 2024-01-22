Расселл: никогда не думал, что смогу отдать пас с отскока на Леброна во время игры

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл прокомментировал свою передачу на лидера команды Леброна Джеймса во время матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (134:110).

«Просто развлекаюсь, ведь мы все об этом мечтаем… Никогда не думал, что смогу отдать такой пас с отскока Леброну Джеймсу во время игры», — приводит слова Расселла Clutch Points.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 22 победы при 22 поражениях. «Трэйл Блэйзерс», в свою очередь, находятся на 14-м месте с 12 победами на 30 поражений.