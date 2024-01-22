Алекса Аврамович восстановился после перелома ноги

Защитник белградского «Партизана» Алекса Аврамович вернётся на площадку после длительной травмы. Об этом сообщает портал Basket News.

Сообщается, что игрок сможет принять участие во вторник в матче Адриатической лиги с «Мегой».

Аврамович сломал левую ногу в начале декабря, что вывело его из строя почти на два месяца. Это не первая травма Аврамовича в этом году: несколько месяцев назад серб сломал нос.

В среднем за 12 матчей в Евролиге защитник набирает 8,1 очка, делает 1,7 подбора и 1,8 передачи за игру. В среднем за игру он проводит всего 17 минут.