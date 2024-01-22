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Алекса Аврамович восстановился после перелома ноги

Алекса Аврамович восстановился после перелома ноги
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Защитник белградского «Партизана» Алекса Аврамович вернётся на площадку после длительной травмы. Об этом сообщает портал Basket News.

Сообщается, что игрок сможет принять участие во вторник в матче Адриатической лиги с «Мегой».

Аврамович сломал левую ногу в начале декабря, что вывело его из строя почти на два месяца. Это не первая травма Аврамовича в этом году: несколько месяцев назад серб сломал нос.

В среднем за 12 матчей в Евролиге защитник набирает 8,1 очка, делает 1,7 подбора и 1,8 передачи за игру. В среднем за игру он проводит всего 17 минут.

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