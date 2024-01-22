Руководители НБА следят за ситуацией с новым контрактом Джимми Батлера

Руководителям НБА интересно узнать, как «Майами Хит» будет регулировать ситуацию с контрактом звёздного игрока Джимми Батлера, сообщает Мэтт Мур из Action Network.

Контракт Батлера рассчитан как минимум до сезона-2024/2025 и имеет опцию игрока на кампанию-2025/2026.

«Майами» продолжает искать любую звезду, которая появится в продаже. Но, кроме этого, у «Хит» очень мало признаков того, что они ищут. Руководители заинтересованы в том, как «Хит» справятся с Джимми Батлером, который может продлить контракт с опцией игрока на 2025/2026 гг. за $ 52 млн», — написал Мур.

Учитывая, что Батлер стареет, «Хит» возможно, захотят тщательно продумать, на какой срок они готовы продлить его контракт, а также сколько они готовы платить ему за каждый сезон. Опцион на $ 52 млн может показаться завышенным для игрока, которому в сезоне-2025/2026 будет 36 лет.