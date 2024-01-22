«Пари НН» официально объявил об уходе Драгана Апича

Пресс-служба клуба «Пари Нижний Новгород» объявила о досрочном расторжении контракта с сербским легионером Драганом Апичем.

«Расторжение контракта с Драганом стало взаимным решением. Драгана перестал устраивать уровень его игры, поэтому он решил сменить обстановку и получить игровое время в менее сильном клубе. Благодарим его за сезоны, которые он провёл в команде!» — прокомментировал ситуацию генеральный менеджер клуба Сергей Панов.

Фото: БК «Пари НН»

В нынешнем сезоне Драган Апич принял участие в 15 матчах за «Пари НН» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7,1 очка, совершая четыре подбора и отдавая 0,7 результативной передачи.

В данный момент нижегородцы находятся на предпоследней, 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата, одержав шесть побед и потерпев 17 поражений после 23 проведённых матчей.