Экс-игрок НБА: 9 из 10 разводятся после завершения карьеры

Бывший игрок НБА Себастьян Телфэйр поделился мнением на тему развода игроков с жёнами после завершения карьеры.

«Парни тупые, никто не высказывается. Никто не защищает спортсменов в суде. Они смотрят на спортсменов так: «О, у тебя есть деньги, никто тебя не защищает». Спортсмен даже не может ничего сказать. Не у всех есть деньги Леброна. Леброн живёт в другом обществе по сравнению с остальными игроки. Только 178 игроков зарабатывают от $ 1 млн до $ 4 млн.

Когда я пришёл в НБА, мне говорили, что семь из десяти игроков разводятся. Сейчас девять из десяти. Игроки должны понять, что та красивая девушка, которая сейчас с тобой в этом красивом доме, изменится. Девять из десяти. Кевин Гарнетт развёлся, Шак развёлся, Майкл Джордан развёлся», — сказал Телфэйр в интервью на YouTube-канале djvlad.