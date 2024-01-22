Порзингис стал лучшим в истории НБА по одному из показателей

Сегодня, 22 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Хьюстон Рокетс» и «Бостон Селтикс». В этой встрече центровой «Селтикс» Кристапс Порзингис набрал 32 очка, реализовал шесть трёхочковых бросков и поставил пять блокшотов.

Он стал первым в истории НБА, кто набрал 30+ очков, реализовал 5+ трёхочковых и поставил 5+ блокшотов в одной игре в третий раз. По этому показателю Порзингис обошёл бывшего центрового «Бостон Селтикс» Рафа Лафренца, у которого было две таких игры. Об этом сообщает NBA History.

Напомним, в сегодняшнем матче «Бостон Селтикс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 116:107. В данный момент «Селтикс» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата НБА.