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Порзингис стал лучшим в истории НБА по одному из показателей

Порзингис стал лучшим в истории НБА по одному из показателей
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Сегодня, 22 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Хьюстон Рокетс» и «Бостон Селтикс». В этой встрече центровой «Селтикс» Кристапс Порзингис набрал 32 очка, реализовал шесть трёхочковых бросков и поставил пять блокшотов.

Он стал первым в истории НБА, кто набрал 30+ очков, реализовал 5+ трёхочковых и поставил 5+ блокшотов в одной игре в третий раз. По этому показателю Порзингис обошёл бывшего центрового «Бостон Селтикс» Рафа Лафренца, у которого было две таких игры. Об этом сообщает NBA History.

Напомним, в сегодняшнем матче «Бостон Селтикс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 116:107. В данный момент «Селтикс» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата НБА.

НБА - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Хьюстон Рокетс: Брукс - 25, Шенгюн - 24, Грин - 16, Томпсон - 15, Холидей - 12, Уитмор - 5, Уильямс - 5, Ландейл - 3, Тэйт - 2, Сэмюэлс, Хинтон, Марьянович
Бостон Селтикс: Порзингис - 32, Уайт - 21, Тейтум - 18, Браун - 13, Притчард - 9, Хозер - 9, Корнет - 8, Бриссетт - 6, Уолш, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
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