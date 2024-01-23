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«70? Он набрал 70?» Дюрант отреагировал на перформанс Эмбиида

Звёздный игрок «Финикс Санз» Кевин Дюрант отреагировал на выступление центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида в матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс» (133:123).

«70? Он набрал 70?» — спросил Дюрант на пресс-конференции после своего матча.

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 70 очков (24 из 41 с игры, 21 из 23 штрафные), 18 подборов, пять результативных передач, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+11».

Таким образом, баскетболист обновил личный (и клубный Уилта Чемберлена — 68) рекорд результативности в матчах НБА. В нынешнем сезоне Эмбиид принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 36,1 очка, 11,6 подбора и 5,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,9, трёхочковых — 36,3.