Источник: «Майами» и «Шарлотт» проводят громкий обмен

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Терри Розир станет игроком «Майами Хит» в результате обмена, сообщает известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Розир перейдёт в состав финалистов прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации в обмен на защищённый драфт-пик первого раунда 2027 года и 37-летнего разыгрывающего Кайла Лаури.

Также Войнаровски добавил, что у «Хорнетс» нет непосредственных планов по выкупу контракта Лаури, и, как ожидается, они намерены посмотреть, удастся ли им организовать для него ещё один обмен до дедлайна, который наступит 8 февраля.

29-летний Розир в этом сезоне набирает в среднем 23,2 очка, совершает 3,9 подбора и отдаёт 6,6 передачи.