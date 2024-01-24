Форвард «Баварии» Лучич — о «Партизане»: рад, что игроки больше не уезжают из-за денег

Сербский лёгкий форвард мюнхенской «Баварии» Владимир Лучич высказался об изменениях в белградском «Партизане».

«Нынешний «Партизан» уже совсем не тот, каким был, когда я покидал клуб. Я рад, что игроки наконец-то могут играть в Белграде и получать большие деньги. Я рад, что им больше не приходится уезжать в другие европейские чемпионаты в поисках более финансово выгодного контракта», — приводит слова Лучича Mozzart Sport.

Владимир Лучич выступал в составе белградского «Партизана» в период с 2008 по 2013 годы и затем перебрался в чемпионат Испании, став игроком «Валенсии». С 2016 года Лучич представляет цвета мюнхенской «Баварии».

В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие лишь в пяти матчах Евролиги, пропустив начало сезона из-за травмы.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.