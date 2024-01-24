Дрэймонд Грин рассказал, почему Кевин Дюрант не входит в число претендентов на звание GOAT

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант не входит в список претендентов на звание величайшего баскетболиста.

«Стеф не получал того признания, которое получает сегодня, до 2022 года, когда он привёл команду к чемпионству… Чтобы попасть в этот список, нужно сделать то, что сделал Стеф.

Считаю Кевина одним из лучших скореров в истории. Он так легко набирает очки, не напрягаясь. Для него не бывает плохих бросков. Он принесёт вам 31 очко, исполнив 14 бросков», — приводит слова Грина Clutch Points.

В нынешнем сезоне лёгкий форвард принял участие в 36 матчах за «Финикс Санз», набирая в среднем 29,6 очка, совершая 6,3 подбора и отдавая 5,6 результативной передачи.