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Андрей Воронцевич назвал звезду НБА, в честь которого выбрал игровой номер

Андрей Воронцевич назвал звезду НБА, в честь которого выбрал игровой номер
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Знаменитый российский форвард Андрей Воронцевич высказался о двукратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и члене Зала славы баскетбола Рэе Аллене.

«У него было такое упражнение: промазал – пять приседаний. После промахов. Я так тоже пробовал. Кстати, секрет, почему у меня 20-й номер. Из-за Рэя Аллена. Кайфовал от его игры. Я его фанат страшный», — сказал Воронцевич на канале PonkraSHOW в YouTube.

Аллен завершил карьеру в 2014 году. За время карьеры в НБА Рэй выступал в таких клубах, как «Милуоки Бакс», «Сиэтл Суперсоникс», «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Считается одним из лучших снайперов в истории лиги.
Ранее лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, что новичок «Нью-Орлеан Пеликанс» Джордан Хоукинс напоминает ему Аллена.

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