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Okko эксклюзивно покажет Winline Чемпионат России по баскетболу «3х3»

Okko эксклюзивно покажет Winline Чемпионат России по баскетболу «3х3»
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Okko будет эксклюзивно показывать Winline Чемпионат России по баскетболу «3х3». Сервис начнёт транслировать турнир с III Тандема, который пройдёт в белорусском Солигорске 26 и 27 января. Все подписчики Okko смогут смотреть баскетбол «3х3» в сервисе без дополнительной платы.

В рамках III Тандема Okko покажет все схватки 12 мужских команд, среди которых «Руна» (Москва), Bionord Pro (Пермь), «Самара», Khimki Power (Химки), «ЦОП Б. Б.» (Санкт-Петербург), NNTU (Нижний Новгород) и другие. Сначала команды поделятся на четыре группы и сыграют за попадание в верхний дивизион, а после разыграют путёвки в следующий тандем «Претендент» и элитный тандем «Мастер».

Покупка прав на показ Winline Чемпионат России по баскетболу «3х3» позволит Okko увеличить объём российского баскетбола в сервисе и предложить ценителям этого вида спорта знаковый турнир в динамично развивающейся дисциплине. Ранее Okko купил права на показ Евролиги и Еврокубка, а также анонсировал сотрудничество с Российской федерацией баскетбола и начал эксклюзивно показывать важнейший российский турнир – Winline Кубок России по баскетболу.

Баскетбол «3х3» будет доступен в Okko как в прямом эфире, так и в записи с функцией выбора аудиодорожки, а также возможностью смотреть знаковый редакционный контент Okko Спорт – хайлайты, аналитические и развлекательные программы. Отдельные матчи Winline Чемпионата России по баскетболу «3х3»будут показаны на круглосуточном телеканале Okko Спорт.

За расписанием трансляций можно следить в соцсетях Okko Спорт и на ресурсах Российской федерации баскетбола.

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола:

«Трансляция Winline Чемпионата России по баскетболу «3х3» на платформе Okko — ещё одно крупное достижение в деле популяризации спорта. Наше сотрудничество с крупнейшим стриминговым сервисом началось с освещения Winline Кубка России. Теперь любителям баскетбола будут доступны и материалы по дисциплине «3х3» — матчи, аналитические программы и хайлайты в отличном качестве, со множеством опций для комфортного просмотра. Игры можно будет смотреть как в прямом эфире, так и в записи, что является возможностью держать руку на пульсе событий российского баскетбола «3х3» из любой точки России».

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko:

«Баскетбол «3х3» – динамичная игра, доступная широкому кругу людей, а потому так горячо любимая по всему миру. Вобрав в себя всё лучшее от профессионального спорта и уличной игры, Winline Чемпионат России по баскетболу «3х3» – это целый мир со своими героями и преданными поклонниками. Купив права на показ этого турнира, мы предлагаем ценителям высочайший уровень трансляций со всеми знаковыми технологическими преимуществами Okko Спорт, а также хотим напомнить, что баскетбол доступен каждому, как на экране любого устройства, так и на площадке во дворе».

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