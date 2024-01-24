Райкович высказался по поводу предстоящей встречи с «Пари НН»

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу предстоящей встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

«Нижний» – ещё одна сложная команда, соперник очень жёсткий, агрессивный, ищущий контакт. У нас с ними была сложная игра на выезде, и на тот момент они были далеки от оптимального состава. Сейчас «Нижний» вернул в строй большую часть игроков, они готовы добавить в концовке регулярного чемпионата.

Мы должны осознавать это и показывать свой баскетбольный стиль, чтобы победить дома», – приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, встреча ЦСКА с «Пари Нижний Новгород» состоится сегодня в 19:30.

Купить билет на матч можно с помощью нашего сервиса «Билеты»