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Богичевич: «Парма» находится в превосходной форме, но сделаем всё возможное ради победы

Богичевич: «Парма» находится в превосходной форме, но сделаем всё возможное ради победы
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от гостевого матча с «Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Конечно, в психологическом плане всегда непросто после серии из трёх поражений. Особенно когда проигрываешь топ-командам в равных матчах. Мы анализируем игры, стараемся выявить допущенные ошибки и исправить их. Ранее у нас были некоторые проблемы со здоровьем игроков. Сейчас, полагаю, ситуация улучшилась. Рассчитываем показать должную энергию и реакцию против «Пармы».

Впереди нас ждёт ещё один матч с соперником из топ-6. «Парма» выглядит очень хорошо, находится в превосходной форме и играет очень уверенно. Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуться на победный путь. Нам нужно сохранять предельную концентрацию, быть готовыми к силовому стилю игры «Пармы», а также соответствовать их энергии и жёсткости. Тогда, считаю, у нас будут высокие шансы удивить соперников на их площадке», — приводит слова Богичевича сайт Единой лиги.

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