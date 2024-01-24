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ЦСКА обыграл «Пари НН», уступая пять очков за шесть секунд до финального свистка

ЦСКА обыграл «Пари НН», уступая пять очков за шесть секунд до финального свистка
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой ЦСКА в овертайме со счётом 104:96.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Первая четверть матча осталась за армейцами и завершилась со счётом 28:26 в их пользу, но уже к большому перерыву подопечные Зорана Лукича вышли вперёд — 49:45. Во второй половине на площадке шла равная борьба, в которой «Пари Нижний Новгород» был близок к итоговой победе, имея три очка преимущества и владение за секунду до конца основного времени. Но игроки нижегородской команды ошиблись при вводе мяча на последней секунде и позволили ЦСКА перевести встречу в овертайм благодаря перехвату и точному трёхочковому броску Каспера Уэйра.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, на счету которого 30 очков, шесть передач и четыре перехвата.

Эта победа стала 21-й для ЦСКА по итогам 24 матчей текущего сезона Единой лиги, армейцы возглавляют таблицу турнира. Для «Пари Нижний Новгород» это поражение стало 18-м при шести победах в нынешнем сезоне.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 96
ОТ
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Уэйр - 30, Джекири - 17, Тримбл - 15, М'Бай - 13, Жан-Шарль - 10, Ухов - 8, Астапкович - 5, Руженцев - 4, Антонов - 2, Михайловский, Карданахишвили, Клюев
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 22, Бабурин - 14, Понкрашов - 11, Воронцевич - 11, Ганькевич - 10, Хвостов - 9, Чадов - 6, Гафуров - 5, Ивлев - 4, Новакович - 2, Зоткин - 2, Беленицкий
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