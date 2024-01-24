ЦСКА обыграл «Пари НН», уступая пять очков за шесть секунд до финального свистка

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой ЦСКА в овертайме со счётом 104:96.

Первая четверть матча осталась за армейцами и завершилась со счётом 28:26 в их пользу, но уже к большому перерыву подопечные Зорана Лукича вышли вперёд — 49:45. Во второй половине на площадке шла равная борьба, в которой «Пари Нижний Новгород» был близок к итоговой победе, имея три очка преимущества и владение за секунду до конца основного времени. Но игроки нижегородской команды ошиблись при вводе мяча на последней секунде и позволили ЦСКА перевести встречу в овертайм благодаря перехвату и точному трёхочковому броску Каспера Уэйра.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, на счету которого 30 очков, шесть передач и четыре перехвата.

Эта победа стала 21-й для ЦСКА по итогам 24 матчей текущего сезона Единой лиги, армейцы возглавляют таблицу турнира. Для «Пари Нижний Новгород» это поражение стало 18-м при шести победах в нынешнем сезоне.