Евгений Пашутин: «Парма» сделала ещё один шаг в борьбе за топ-6, но расслабляться нельзя

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин оценил выступление своей команды в победном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (84:67).

«Хочу поздравить всех с победой! Сегодня на игре была горячая атмосфера, особенно в четвёртой четверти, когда болельщики завели команду. Защита стала намного лучше, была энергия, коммуникация, парни успевали везде. Это то, к чему мы стремимся. Все, кто выходил на паркет, играли максимально от сердца и выкладывались по полной. Думаю, что у нас в команде хорошая «химия», все друг друга поддерживают. Сейчас нужно сохранить этот настрой, восстановиться и быть готовыми к «Минску». Ещё один шаг мы сделали, но понимаем, что расслабляться нельзя. Соперники продолжают бороться за топ-6, и нельзя до конца первого этапа расслабляться», — приводит слова Пашутина сайт Единой лиги ВТБ.